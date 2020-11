Nicolas JUHEL

Expertise des métiers de la communication d'entreprise interne et externe

Gestion de projets de communication institutionnelle, commerciale et publicitaire, on et off line.

Management d'équipe.

Élaboration et suivi d'un plan de communication et de son budget.



Spécialisations :

• Expertise Marketing opérationnel : gestion de projets omnicanal

• Maîtrise de la chaîne graphique

• Bonne connaissance de l'environnement digital et shopper.



Communication commerciale

• Marketing opérationnel : conception, rédaction et mise en œuvre de campagnes omnicanal

• Outils d'aide à la vente (documentations, site web, réseaux sociaux)

• Editions et supports commerciaux (plaquettes, présentation clients)

• Incentive, réunion force de vente



Communication corporate :

• Relations Publiques : Salons professionnels, conférences, soirées événementielles

• Relations presse : communiqués de presse, contacts journalistes

• Stratégie et positionnement

• Editions et supports institutionnels



Communication interne

• Afterwork, formations, séminaires

• Journal interne

• Intranet







Mes compétences :

Rédaction

Communication

Publicité

Community management

Marketing

Illustration

Audiovisuel

Adobe Photoshop

Graphisme

Infographie

Web

Gestion de projet

PLV

Adobe Illustrator