Nicolas KOHOUT

Formé en conception mécanique et spécialisé dans le domaine du soudage, j'occupe aujourd'hui la double fonction de chargé d'affaire qualité et d'ingénieur soudeur depuis cinq ans.

Impliqué dans des projets internationaux en tant qu'interface entre différents pôles d'activité (production, études, affaires, logistique...) et en relation directe avec les clients pour les problématiques techniques, j'ai l'habitude d'avoir une vue d'ensemble des projets tout en menant à bien des actions de détail.



J'ai l'habitude de travailler suivant de nombreux référentiels et peut aisément en intégrer de nouveaux, mes domaines d'expertises principaux sont:

- Normes européennes et ISO (15614, 9606, 3834, DESP, CODAP, AD-Merkblatt)

- ASME (II, V, VIII et IX)

- Réglementations et certifications internationales (MHLW, SELO, KGS, ASME Stamp, HP0)



Mes missions principales sont:

- Gestion de l'activité soudage

* Qualifications (maintien, renouvellement, définition: usine et personnel soudeur)

* Développement interne de procédés

* Définition des cahiers de soudage

* Support à la production

- Chargé d'affaire contrôle qualité

* Inspections à différents stades de fabrication (interne et chez les fournisseurs)

* Réception clients et organismes

* Établissement des dossiers constructeur

* Audits des sous-traitants



Mes compétences :

DMOS

Soudage

Microsoft office

ASME IX

DESP

Inspection

Mécanique

Catia V5

asme

Catia

Welding

Production

Visual Basic

AD-Merkblatt

CAO

CAD