Nicolas LAFOSSE

Dans le domaine de la vente depuis maintenant 2004, je suis une personne qui aime le contact, la vente, et maintenant avec l'expérience la formation et l'encadrement.



Lors de mon dernier poste de responsable Multimedia pour l'espace culturel pour Leclerc Portail j’étais en charge des rayons multimedia, image et son, jeux vidéos, astronomie, papeterie et beaux-arts.

Réel poste qui demande polyvalence et implication, dans la sélection des produits, des achats, et surtout de l'anticipation dans la démarche de l'import de marchandise.



Je suis toujours à la recherche de challenge en vente mais aussi en formation vendeurs.



Véritable passionné de hautes technologies, formé chez Apple France, mais aussi en home cinéma, Tv, informatique... je suis une personne curieuse et surtout passionné.



Mon désir reste avant tout la satisfaction du client et un service irréprochable.



Mes compétences :

Méthode de vente

Financement

Multimedia

Logiciel Gesmag

Management du personnel