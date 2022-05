Nicolas LAVIGNE

Après avoir obtenu un diplôme d'Accès Aux Études Universitaires je me suis orienté dans un domaine qui me passionne : l'informatique. Fin janvier 2013 j'obtiens le titre Professionnel de Technicien d'Assistance en Informatique et je m'installe sur BORDEAUX.



Ma candidature repose sur un atout : le bon sens du relationnel. Mes expériences antérieures m’ont amené à côtoyer un public et de ce fait faire preuve de patience et diplomatie.



J’ai effectué un stage en entreprise au CHU Pellegrin de BORDEAUX. J’ai procédé à de nombreux déploiements, diagnostics pannes, prise de main à distance, installations de PC, divers configurations, sauvegardes et gestion du stock. Au cours du stage, J’ai également découvert le centre d’appel « hot line » de TALENCE afin d’avoir une expérience sur cette spécialité, ce qui m’a permis de bien comprendre la particularité du métier et des exigences.



Je souhaite apporter mes qualités qui se sont forgées avec mes expériences professionnelles antérieures qui sont : sérieux, respectueux et ponctuel.



Je suis actuellement en poste CDI (prestataire spie) en tant que technicien informatique-assistance technique-déploiement sur site du CHU PELLEGRIN (BORDEAUX), mes mission sont les suivantes : Assistance technique aux utilisateurs, préparation PC avec logiciels-applications métiers CHU, déploiement (ghost et SCCM), mise à jour du stock (PSsoft), mise à jour de fiche technique-procédure. J'ai récemment effectué une formation sur le déploiement et la planification windows 7 avec WDS et l'outils MDT mais au quotidien, j'utilise essentiellement la console SCCM pour le CHU de BORDEAUX.



















Mes compétences :

Informatique

Technicien informatique