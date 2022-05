Nicolas LE BLOA

Consultant indépendant, j’accompagne les entreprises dans les différentes étapes de mise en place de solutions numériques, principalement dans les métiers du transport (incluant le stationnement).



Vous souhaitez innover mais le choix et/ou la mise en place d’une solution est techniquement complexe. Vous avez un projet en cours avec une équipe interne et/ou des prestataires à piloter. Vous avez besoin d’une expertise pour vous accompagner dans la réalisation d’un projet numérique. Vous avez une idée, un concept mais ne savez pas comment les concrétiser. Quel budget ? Quelles technologies ? Quel prestataire ? De l’élaboration du cahier des charges et du contrat jusqu’à la mise en production du produit, je peux vous accompagner dans chaque phase.



Pendant 20 ans j'ai développé pour des industriels, en France et à l’international, des systèmes électronique et informatique dans des domaines à fortes contraintes de coût, de délai, de qualité et de sécurité. Aujourd'hui, je souhaite mettre mes compétences pluridisciplinaires aux services d’entreprises et de collectivités.



Cette expertise s’applique à des systèmes multiples:

objets connectés, système d’information, système embarqué

web, billettique, paiement, information voyageur,

smartphone, web,…

en prenant en compte toutes les facettes comme l’expérience utilisateur, l’usage métier, le marketing, l’implication des parties prenantes.



Vous avez un besoin concret ou une idée?

Alors, contactez-moi et échangeons.



Courriel: nicolas.lebloa@consultant-its.fr

Téléphone: 06.01.98.48.74



Mes compétences :

chef de projet

international

automobile

ferroviaire

Web

Transport

Marchés publics