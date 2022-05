Nicolas LE GOFFIC

Bonjour,



Je propose mes services aux Travaux publics, aux bureaux d'études et géomètres, ainsi qu'aux conducteurs de travaux, pour la cotation et la fourniture de pavés en granit, de bordures en granit, de dallage en granit (mobiliers, caniveaux, dalles podotactiles etc.) pour les chantiers d'aménagements urbains, partout en France.



Fort de mon expérience passée et des nombreux chantiers déjà fournis (Depuis les aménagements de centre-bourgs, jusqu'aux Tramways) je propose :



* Un travail sérieux et rapide pour les études de prix de fournitures pour vos d'appels d'offres.

* Des prix franco de port (rendus non déchargé sur chantiers)

* Des délais très cours pour la fourniture des bordures standards partout en France.

* Des granits Européens de 1ers choix, qui ne rouillent pas, ne changent pas de couleur etc.



Par exemple bordures 15/15 ou 15/24 *2 faces flammées autres sciées avec une arête arrondie 1cm, sont aux prix les plus bas du marché et livrables en 72H partout en France (dans la limite de 4000 à 4500ML) - depuis notre stock constamment approvisionné et distribuant l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Espagne.



Je vous propose de partager nos cartes professionnelles.

A bientôt



LE GOFFIC Nicolas

06.49.32.32.15

nicolaslegoffic@gmail.com