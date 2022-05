Nicolas LEBRETON

Langages : Ruby, Perl, Python, Java EE, SQL, COBOL, Gherkin, JavaScript, PHP, C++



- Cloud (OpenStack, OpenNebula)

- Docker

- PostgreSQL, SQL, PL/SQL (base de Données)

- Latex et Office

- Tests système (Cucumber, Jenkins, Robot framework, Spirent, Dagda, XL deploy)

- Git, subversion (logiciel de contrôle de version)

- Méthodes du développement logiciel (tests unitaires, fonctionnels et d'intégration)

- Protégé et MetaMap (modélisation et extraction de connaissances)

- RubyOnRails, Django, Symfony, Struts (framework de développement)

- SAS, R (statistiques)

- Composition de services Web, workflows, interopérabilité

- Gantt, pert, uml (modélisation)

- Virtualisation (VMware, KVM ...)

- Réseau : Wireshark, Tcpdump, Fidder

- Problématique "Big Data"



Mes compétences :

Informatique

Cloud computing

Habilitation « Confidentiel Défense »

Certification ISTQB/CFTL niveau fondation - 2017

TOEIC score 815/990 - 2010

Intégrateur/testeur

DevOps

Agile