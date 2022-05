Nicolas LEGRAND

Après 13 ans d’expériences dans la construction, dont 6 années de formation en alternance, je souhaite intégrer une entreprise qui me permette de développer de nouvelles compétences et d’évoluer professionnellement.



Au cours de mes 3 premières années de formation (CAP et DUT) j’ai occupé tous les postes de chantiers de gros œuvre. J’ai développé ma capacité à appréhender et prévenir les difficultés de chaque étape d’une construction.



Titulaire d’un diplôme d’ingénieur (EICESI), j’ai contribué à la réalisation de bâtiments industriels (entrepôts de stockage, usines, salles de spectacles, …) au poste d’ingénieur d’affaires TCE. J’ai développé mes compétences dans la conception, le dessin, le métré et le chiffrage, les descriptifs et les dossiers de consultation. J’ai mené des négociations auprès d’entreprises sous-traitantes, puis préparé, organisé et dirigé les travaux jusqu’à réception.



En créant un cabinet de Maîtrise d’œuvre j’ai développé une activité de conception/réalisation tournée vers le particulier. J’ai recherché et conçu de nombreux projets (rénovation, extensions, construction de logements neufs BBC et d’immeubles collectifs) en tenant compte des attentes de mes clients, de la réglementation, et des contraintes budgétaires.

La gérance d’un cabinet m’a appris la gestion d’une petite société sur les plans administratifs, comptables et humains.



Depuis novembre 2014, je suis expert dommage auprès des assureurs et suis missionné au sein d'un cabinet d'expertise pour déterminer les causes des sinistres, analyser les contrats et garanties et déterminer les montants d'indemnisation.



Fort de ma formation et de mes expériences professionnelle et personnelle, je maîtrise aujourd’hui la direction d’un projet de sa conception à sa réception. Je possède une capacité d’adaptation face aux changements, et de réelles compétences dans le pilotage d'activités, d’hommes et d’entreprises.



Doté d’un très bon relationnel, j’ai acquis au cours de mon parcours professionnel des qualités essentielles telles que la réactivité, la rigueur, une organisation et une gestion du temps efficaces.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Microsoft Project