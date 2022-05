Nicolas LELOUCH

Acheter, vendre, louer sont aujourd'hui des actes dont la fréquence et la complexité augmentent.

Parmi les aspirations citées en premier par les Français*, "Etre propriétaire de l'appartement ou de la maison que l'on habite" arrive en 2e position derrière "Etre en bonne santé, la sécurité financière".

Satisfaire ces besoins d'aide et de services immobiliers génère un marché à forte croissance qui impose à ses acteurs de connaître et d'exercer leurs "métiers", en conscience et selon la déontologie du Réseau CENTURY 21.

En effet, "métier" signifie compétence, savoir-faire, apprentissage, outils et méthodes.

Nous vous invitons à découvrir les métiers de la transaction et les nombreuses opportunités de carrière qui s'ouvrent à vous.



NOTRE AGENCE RECRUTE DES CONSEILLERS ET CONSEILLERES EN IMMOBILIER.

FORMATION ASSUREE.

REJOIGNEZ NOUS :

CONTACTEZ NOUS AU 01 41 79 17 90



Mes compétences :

Formation

Immobilier

Investissement

Leader

Methodes

Prix

Vente