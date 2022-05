Nicolas LEMAIRE

Dans le cadre de mes prestations, je suis amené à réaliser des mises en oeuvre et migrations ainsi que l'administration des infrastructures Windows Active Directory, de sécurité ainsi que de virtualisation Citrix / VmWare. Les certifications et l'expérience acquises depuis plus de 10 ans ainsi qu'une bonne adaptabilité aux besoins et méthodes me permettent de répondre aux demandes et de me familiariser avec les différents produits propres à chaque activité.



Mes compétences :

Windows Server

Active Directory

Wsus

Sécurité

McAfee

Trend Micro

VmWare

Citrix

MCSA 2000

MSCA 2003

MCSA 2008

MCSE 2000

MCSA 2012

GPO