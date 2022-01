Nicolas MADIER

Après avoir suivi des études supérieures en Sciences et Techniques Industrielles j’ai souhaité donner une nouvelle orientation à mon cursus et me suis dirigé vers l’Architecture Intérieure, le Design d'Espace.



Au travers d'une formation complète en Architecture Intérieure / Design et étant simultanément indépendant depuis fin 2010, j'ai continuellement conjugué enseignement théorique et professionnel. Cette forme d'enseignement m'a permis de compléter la formation qui m’était dispensée en cours, d'améliorer ma connaissance du milieu professionnel et d'aborder concrètement les diverses difficultés relatives à l’exercice du métier.



Mon agence intervient principalement sur la restructuration d’hôtels particuliers, de maisons, d’appartements, de lofts ou de studios tout en respectant la personnalité qu’ils reflètent. Ces lieux sont chacun constitués d’espaces d’échange, de détente ou de repos, plus ou moins intimistes et feutrés, qui se réfèrent à des codes culturels.



Dans le cadre d’un programme proposé par le maître de l’ouvrage et par le biais de différents types de prestation, ma mission est d’offrir une analyse tendant à un équilibre, de concevoir, de dresser un projet d’amélioration du cadre de vie au travers de circulations, d’éclairages, de matières, de couleurs et de veiller à sa bonne réalisation.



Mes compétences :

Architecture

Design

Design Espace

Hotels

Muséographie

Réhabilitation

Rénovation

Restructuration

scénographie