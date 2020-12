Nicolas MANNANT

Depuis 30 ans, mes relations de travail avec les élus et les administrations de tous les types de collectivités m'ont permis d'identifier les freins comme les leviers liés à leurs communications. La connaissance de leurs environnements réglementaires et médiatiques me permet de proposer des solutions à tiroir, de l'échelon municipal à l'échelon régional. Mon expérience auprès des PME et des filiales de groupes privés internationaux me donne une connaissance poussée des communications BtoB et BtoC.

Enfin, mon expérience de 20 ans comme chef d'entreprise m'incite à trouver des passerelles avec le secteur public pour combattre les préjugés respectifs et créer des alliances.



Mes compétences :

Organisation