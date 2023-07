Nicolas MARCHET

Aujourd'hui ingénieur système de produits optroniques militaires contenant des lasers, je coordonne une équipe pluridisciplinaire (laser, optique, mécanique, électronique, informatique, process et materiaux) de la phase de conception jusqu'à la mise en production.

A ce titre, j'oriente les choix de conception, avec les objectifs de performances, de coût et de délai pour répondre aux besoins produits dans le cadre de projets pour des clients en France et à l'export.



Mes compétences :

Instrumentation

matériaux

Nanotechnologies

Sciences des matériaux