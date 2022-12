Nicolas MAZEAU

Marié, 2 enfants,



16 ans d'expérience dans l'industrie de la construction ( habitat individuel, collectif et loisir )

dont 9 ans dans la construction modulaire bois et acier



création d'un système constructif innovant permettant d'industrialiser et réduire significativement les délais, coûts et aléas de chantier.



mes motivations: recherche, développement, innovation, conception, qualité, projet, industrialisation, système constructif modulaire.



Mes compétences :

CAO DAO

Innovation produit

Menuiseries alu, PVC, bois

Étanchéité à l'air

Systèmes Constructifs Bois

GPAO

R&D produits et systèmes

Management opérationnel

Commercialisation des produits techniques

Construction modulaire métallique

Construction modulaire bois