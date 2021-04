Nicolas MEHAT

- Systèmes: Microsoft, OSx, Linux: Stations de travail et Serveurs ; Mobilité et MDM : iOS, Android, SOTI, MobileIron ; Virt, Conteneur & Orchestration : Vmware et HyperV, Docker, Kubernetes (Udemy) ; Saas : RDS, Citrix

- Applicatifs: Helpdesk & Project DevOps : Jira, Freshdesk, SalesForce Service cloud, Github ; ERP/CRM : SalesForce, Sage, Cegid, ...

- Réseaux et Sécurité : Normes et caractéristiques techniques des réseaux filaires, wifi et cellulaires (MOOC France Université Numérique), Kaspersky Security Center Certified, Formation Ethical Hacking (Udemy),

- Management des activités et projets : Passionné de technologie et relationnel clients : Avant & Après vente; Encadrement équipes internationales, Rédaction de notes, procédures techniques français / anglais, Interactions fortes avec chefs de projet et équipe developpement, Auditeur et Responsable qualité ISO9001, Veille technologique : ITIL, ISO 27001, Sécurité, Mgmnt...