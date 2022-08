Nicolas MONTERRAIN

En poste au sein d'une société m'ayant permis d'obtenir mon MASTER 2 "MANAGER EN AMÉNAGEMENT ET PROMOTION IMMOBILIÈRE", je travaille aujourd'hui dans deux domaines d'activité, à savoir :



- l'Aménagement Foncier (vertical et horizontal)

- La Maison Individuelle



M'occupant principalement aujourd'hui d'un poste à destination commerciale, j'exerce en totale autonomie toutes les tâches et fonctions qui y sont liées, aussi bien d'un point de vu technique, économique, juridique, et marketing.



Au sein d'une société à taille humaine, je m'efforce d'apporter renouveau et innovation en terme de produits (typologie, services, prestations, implantation, etc.) qu'en terme de marketing (nouveaux moyens de communication, supports, ligne commerciale, identité visuelle, ..).

Mes compétences en développement foncier et mes connaissances du marché nantais (première et seconde couronne) m'assurent une base de travaille séreuse dans le cadre de ma double casquette professionnelle de développeur foncier/commercialisateur.





Fort de compétences diverses, solides et variées, ainsi que d'une première expérience professionnelle pleinement réussi, je suis aujourd'hui à l'écoute de propositions professionnelles.



Mes compétences :

Urbanisme

Immobilier

Défiscalisation

Conseils patrimoniaux

Développement foncier

Faisabilité

Aménagement

Promotion Immobilière

Aménagement Foncier