Nicolas MUTHELET

Salarié de la société Stéria entre 1990 et 2006, puis AKKA Informatique & Systèmes depuis 2006, j'ai effectué plusieurs missions principalement dans le domaine de l'ATC (Air Traffic Control) et de l'ATFCM (Air Traffic Flow and Capacity Management) jusqu'en 2009.

Entre 2009 et 2015, j'ai travaillé sur l'architecture ou la définition d'IHM de différents systèmes (systèmes multimédias, interfaces tactiles, billettique, gestion de vidéos, ...).

Depuis 2015, je travaille de nouveau dans le domaine de l'ATFCM sur un logiciel fournissant des outils avancés pour des chercheurs, principalement sur la gestion des données et l'UX de ce logiciel (performance, utilisabilité et ergonomie de l'IHM).

Mes différents clients: Continental (systèmes multimédias automobiles), Thales Security Solutions & Services (billettique), Nexter, DCNS, Thales Optronique, Eurocontrol, ...



Mes compétences :

IHM

Ergonomie

Chef de projet

Automotive

Architecture Système

Développeur

Gestion de configuration logicielle