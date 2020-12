Nicolas NAGEL

Instruit depuis de nombreuses années par sa fibre musicale et par son entourage proche dans ce domaine, fort de ses qualités de gestion et d’accompagnement, c’est tout naturelement que NAGEL Nicolas a fait de sa passion la musique, son univers professionnel.





Intégré au titre de manager au sein du label 7ptik records depuis 2011, il participe aujourd’hui au bon développement de celui-ci.

Une clef pour le développement et l’évolution de ses artistes : MO MYSTIK (artiste world music) ; LADY H (artiste/choriste reggae soul) ; OSCAR LEZAR(rap alternatif), LE TRIZOBIC(rap old school),ANUMAN(rap latino), il est avec eux sur le devant de la scène apportant un réél soutien physique et artistique à ses «poulins» .







Acteur dans le milieu de la culture,NAGEL Nicolas avec structure 7PTIK RECORDS s’investissent dans plusieurs champs d’action et oeuvrent pour redonner place aux valeurs et aux buts de la musique en collaborant avec de véritables entités culturelles pour apporter de réels projets associatifs.



contact : nagel.n.54@gmail.com



Mes compétences :

Management

Association Culturelle