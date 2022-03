Nicolas PAQUIEN

DOMAINES MÉTIERS ET PROCESSUS

IT : services, tickets, actifs, licences

RH : recrutement, contrat, dotation

Facility : bâtiment, magasin, reprographie

Véhicule : maintenance, prêt, usage perso.

+ litiges supply chain, sécurité, ...



CHIFFRES CLÉS EN 10 ANS CHEZ DMI

1 équipe ITSM créée

7 équipiers intégrés

10 éditeurs, autant doutils

30 collègues, 7 en arrivant

100 clients, autant de projets



PRATIQUES FONCTIONNELLES

Certifié ITIL V3 Foundation

Ateliers de conception des processus

Rédaction de stories et tests dacceptation,

modèles organisationnels de traitement,

modèles conceptuels de données,

guides dutilisation et de formation



EXPERTISE TECHNIQUE

Progiciels ITSM : Matrix42, Isilog, ...

Langages de prog. : SQL, Javascript, ...

Outils de reporting : SSRS, PowerBI

Design graphique : Adobe Illustrator,

Photoshop, Draw.io, Powerpoint

Gestion de tâches : Jira, Trello, Excel



MÉTHODES PROJET

Formé aux pratiques Kanban et Scrum

Planification ditérations selon priorités

Suivi davancement du reste à faire

Recette client et recueil du feedback

Mise en production et assistance

Rétrospective damélioration régulière



RELATION CLIENT

Avant-vente sur site ou à distance

Animation dateliers détude des besoins

Formations aux bonnes pratiques dusage

Accompagnement au changement

Adaptabilité à tout contexte dentreprise



SOFT SKILLS

Autonomie, Réactivité

Rigueur, Assertivité

Collaboration, Partage

Amélioration continue



CENTRES DINTÉRÊT

Sport : Running (club), VTT, Yoga

Geocache : Nature, Jeux vidéo

Graphisme : Logos, Infographies

+ Funk, Radio, OL, Poker, Mac,