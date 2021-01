Nicolas SAVIDES

Passionné de nouvelles technologies et toujours à la recherche de nouveautés, j'aime envisager chaque jour ce que rendent possible les nouvelles technologies!



J'ai toujours privilégié les postes offrant des opportunités d'innovation dans des secteurs en évolution rapide. Aimant travailler en équipe et collaborer avec des équipes techniques, je suis toujours à la recherche de solutions originales pour résoudre les challenges, et ouvrir de nouvelles opportunités pour l'entreprise.



Mes compétences :

Management

Storytelling

Marketing

Partenariats stratégiques

International