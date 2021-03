Nicolas TREELS

Tombé dans la marmite de l'informatique quand j'étais petit, cette passion me suis dans mon parcours professionnel en m'étant spécialisé dans l'administration système et réseaux et désormais le monitoring/supervision.



J'ai la chance d'avoir un parcours hétérogène dans différents secteurs d'activités (Grandes entreprises dans le secteur industriel, grande distribution, PME, société de service, société de divertissement...) qui enrichisse mon périmètre de compétence et mon ouverture d'esprit sur les impératifs et besoins de chacun tout en s'assurant de la pérennité et du dimensionnement des solutions choisies.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

antispam

Antivirus

Apache

Firewall

FreeBSD

LAN

Linux

Microsoft Active Directory

Microsoft Mail

MySQL

Netasq

Postfix

Shell

UNIX

VPN

WAN