Nicolas VALLET

Ingénieur au fort background technique, je place la simplicité d'utilisation au cœur de ma démarche avec des équipes de développeurs web.



J'aide les éditeurs de logiciels à penser à l'ergonomie et à se mettre à la place de leurs utilisateurs dès leurs premières réflexions lors de la création d'un nouveau produit ou bien la refonte de produits existants en exploitation.



J'interviens sur des outils SaaS grand public et professionnels dans un contexte international depuis une quinzaine d'années.



Mes compétences :

Création de site internet

Paiement en ligne sécurisé

Ergonomie produit et web

Ergonomie

Python

AWS

Javascript

JQuery

CSS