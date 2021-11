Nicolas VERDONI

Bonjour,





Pendant 15 ans mes activtés salariées ont été centrées sur le développement commercial dans le 2nd oeuvre du bâtiment puis la communication opérationnelle

En 2006 j'ai estimé que ma principale valeur ajoutée résidait davantage dans l'accompagnement externe des individus en situation de vente et de leur encadrement.



J'ai donc décidé de devenir consultant - formateur puis coach et enseignant, et me suis formé pour cela.



Toutes mes compétences et réalisations sont centrées sur l'accompagnement des individus et des structures dans leur capacité à communiquer (en interne et en externe) et optimiser leur rentabilité commerciale.



A ce titre, mes interventions prennent la forme la plus adaptée à l'atteinte des objectifs de mes clients : formateur, ou coach, ou enseignant (en Écoles de commerce et Centre de Formation), ou conférencier, ou conseiller, ou encore auteur.



Auteur, oui tu as bien lu cher ami. Je suis auteur lorsque je fournis à mon client un livre d'entreprise.



Mes compétences :

Animation

Animation de réseau

Coach

Commercial

Développement commercial

Développement de réseau

Formation

Audit

Promotion des ventes

Conseil commercial