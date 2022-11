Nicolas VITRY

Mes domaines d'intervention :

- la transition numérique (transformation digitale) : consultant et formateur

- la commercialisation de technologies et de produits high-tech

- l'animation de réseaux professionnels : mettre en relation les Hommes (connecting people !)

- la gestion de projet dans le monde de l'information (portail d'information, dispositifs de Veilles, sites Internet, Intranet, Extranet, cd-rom, bases de données, organisation, webmastering)

- l'évènementiel : organisation et gestion d'événement



Les secteurs couverts par mes années d'expérience :

- Numérique (TIC), web

- RSE

- Intelligence Économique

- Knowledge Management

- Multimédia et pluri-média

- Portage salarial