Nicolas WIEDERKEHR (WEDERKEHR)

J'ai commencé mes études par un BEP EEEC (Electricité Energie équipements communicants), j'y ai appris à réaliser des câblages électriques domestiques et industriels, j'ai ensuite passé un bac professionnel SEN-TR (Systèmes électroniques et numériques spécialité télécommunication et réseaux.),

J'y ait appris l'informatique et tout ce qui touche aux réseaux informatiques et téléphoniques.

J'ai fait une formation complémentaire de technicien réseau et télécommunication d'entreprise, j'ai complété mes connaissances, j'ai obtenu la certification Cisco CCNA IT.