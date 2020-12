Nicole FAVRE

Des compétences clés :

- Banque & Assurances

- Compliance bancaire

- Conseil Juridique

- Optimisation fiscale

- Gestion de projets / Créations d'entreprises / Conseils





15 Années consacrées à la gestion et la protection sociale et patrimoniale des particuliers (chefs d'entreprises, salariés, TNS, prof libérales),



Plus de 400 heures de formation dispensées sur les fondamentaux de l'assurance et de la banque, les obligations de compliance, la fiscalité, les solutions clients, les études de projets, les notions juridiques des éléments du patrimoine, les différentes structures juridiques proposées aux créateurs, les techniques commerciales, la fiscalité ...



Mes compétences :

Analyse de risque

Gestion de projet

Formation

Courtage assurance

Courtage en financements

Banque

FSA Know Your Client

Conseil fiscal

Création d'entreprise

Conformité

Compliance

Accompagnement d'entrepreneurs