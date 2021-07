Mon offre : Transition numérique et Informatique de gestion. Développement et optimisation des outils bureautiques courants et progiciels divers. Assistance au changement des pratiques et méthodes. Secteur public ou privé.



Mes compétences :

Analyse de données

Informatique de gestion

Autonomie de mission

Excel avancé (gestion - bdd tcd)

Coaching de cadres

Coaching individuel