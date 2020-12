Nicole LACIDE CRIQUI

Qui suis-je ? Juste quelqu’un qui s’interroge et expérimente la vie. J’ai envie de dire que je prends mon baluchon pour connaître d’autres horizons, les horizons de l’Être Humain et c’est une aventure passionnante.



Cette quête a commencé lors de ma rencontre avec la maladie. Qu’est-ce que la maladie sinon avoir du « mal à se dire, à s’exprimer pleinement, à être » ?



Un cancer du sein avec des complications m’ont amené un soir dans une chambre d’hôpital à sentir que le peu d’énergie de vie qui me restait s’en allait tout doucement. J’ai alors touché le fond. Cependant j’avais également l’intime conviction que je pouvais encore avoir le choix.



De toute mon âme, de tout mon cœur, j’ai réclamé une deuxième chance à la vie. J’avais le sentiment que j’avais passée à côté de l’essentiel et je voulais vivre pour comprendre.



La révolte, la rage de vivre prirent alors place dans mon existence. Constatant que les traitements que me proposait la médecine ne guérissaient que mon physique alors que d’autres dimensions (psychologique, émotionnelle, affective, spirituelle, énergétique) de mon être avaient également besoin d’être soignées et guéries, je me suis tournée en premier lieu vers des séances de psychothérapie. Une première prise de conscience m’a aidée à exprimer oralement ma souffrance. Ce n’était cependant pas suffisant.



Je me suis alors laissé guider vers la sophrologie. La sophrologie m’a apporté un contact plus direct avec moi-même, avec mes ressentis. Je m’accordais durant ces séances un temps d’arrêt pour m’écouter respirer, pour sentir la vie en moi. C’était à chaque fois comme un miracle. Petit à petit, la sophrologie m’a accompagné sur le chemin de l’apaisement.



D’autres méthodes thérapeutiques comme l’écriture et la peinture m’ont fait redécouvrir la spontanéité, les émotions, les couleurs…Quelques fois ma plume ou mon pinceau glissaient avec violence, quelque fois avec souffrance, d’autres fois encore avec joie mais qu’importe j’accueillais et acceptais chaque expression jusqu’au bout. Un travail de libération et de réconciliation s’était mis en route. Je me reconstruisais, je me relevais.



Je découvrais enfin l’essentiel, « moi-même ». Je me découvrais avec ma richesse et aussi avec mes limites et j’aimais celle que j’étais. Je n’avais surtout plus peur de m’écouter pour oser être « moi ».



J’ai également « osé » quitté un emploi qui ne m’apportait plus de satisfaction et j’ai continué ma route.



La médecine chinoise, le shiatsu, la constellation familiale, la kinésiologie et le reiki ont été autant de moyens sur mon chemin de guérison, apportant des réponses à mes questions ou me poussant à aller chercher encore et encore plus loin, au plus profond de moi.



J’avais un but, me relever pour savoir qui j’étais et ces techniques me permettaient de me déchiffrer, me découvrir, de me comprendre, de me rencontrer.



J’ai surtout compris qu’une des grandes causes de la maladie est un grand manque d’amour pour soi. Le Soi qu’on délaisse bien souvent mais chacun de nous a besoin de marcher sur son propre chemin pour le comprendre



Aujourd’hui, je vois, j’entends, je sens, j’enlace, je ressens. Je me coule dans le tempo de la vie et tout m’est occasion pour la célébrer. Elle est là autour de nous vibrante et belle dans ses diverses expressions. Aujourd’hui, je fais le choix de prendre ma vie en mains et de me réaliser en phase avec les désirs profonds de mon cœur.



Je pratique et enseigne, désormais moi-même, le Reiki ainsi que d’autres techniques pour le développement et la connaissance de soi.



J’ai écris un livre (La rencontre du Tigre Blanc et du Dragon d’Azur / La danse du Yin et du Yang http://www.amazon.fr/Rencontre-Tigre-Blanc-Dragon-DAzur/dp/140927215X). J’anime également des conférences, des ateliers, stages et autres car le plus beau remerciement que je puisse adresser à la vie est de faire en sorte que d’autres prennent conscience qu’elle "juste là" pour le reste je lui fais confiance…



Mes compétences :

Energéticienne

Energétique

Enseignant

Formation

Reiki

Relaxation

Relaxologue

Sophrologie