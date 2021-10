Forte de 35 ans d'expérience dans le commerce de gros, j'ai su mettre en confiance, et fidéliser mes clients.

Je suis dynamique, autonome et polyvalente.

Je garde le goût du contact avec la clientèle et l'envie de mettre mes connaissances au service des autres.

Je recherche aujourd'hui un poste dans lequel je pourrais apporter mon savoir-faire.

Je suis éligible aux contrats CAE et CUI



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie professionnelle

Dynamisme

Polyvalence

Repondre aux besoins des clients