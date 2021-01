"Bonjour,



Responsable des formations et suivi «Luxe Moderne», dans une maison de cuir reconnue mondialement, je suis actuellement à la recherche d'un nouveau défi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mon CV.



J'ai acquis ces dernières années des compétences en technique de formation, en management d'équipes et en relation client international ainsi qu’en techniques de visual merchandiser.



Je recherche un poste idéalement polyvalent, enrichissant et responsabilisant. J'ai aujourd'hui envie de rejoindre une entreprise ambitieuse et de porter avec elle des projets motivant.



N'hésitez pas à me contacter. Cordialement,"

Nigel Noel



«Les plus belles rencontres commencent toujours par un sourir sincère»



Mes compétences :

Infographiste

Illustrator

Gestion d'équipe

Vendeur

Photoshop

Indesign

Accueil

Formateur

Service client

Service leader

Ambassadeur