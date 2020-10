Nils CUINAT-GUERRAZ

Futur ingénieur dynamique possédant une bonne expérience en R&D et en fabrication. Possède d’excellentes capacités d'analyse et travaille efficacement en équipe. Étudie actuellement l'effet de l'absorption d'eau sur les bio-composites à base de fibres naturelles.



Souhaite mettre ses compétences et sa créativité au service de la conception et de l'amélioration des produits de sport.



Pratique le ski ainsi que l'escalade de rocher et de glace depuis plus de 13 ans.



Mes compétences :

Topsolid

Solidworks

Photoshop CS5

Microsoft Office

Matlab/Simulink

Linux

Labview

Excel

Java

Powerpoint

C

Mathematica

XLstat

ECO Design

SimaPro

Bilan carbone

Méthode des éléments finis

Conception

Créatif

Test

CAO

Industrie

Rigoureux

Ingénieur

FAO

Relationnel

Création

Composites

R&D