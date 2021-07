Nina ZUNIC

Mon parcours professionnel m’a permis de développer les compétences nécessaires pour assurer des responsabilités dans le domaine de l’assistanat.



Le poste proposé me paraît impliquer polyvalence et faculté d'adaptation.

Je suis rigoureuse, autonome et dotée d’un bon relationnel.



Mon expérience dans la relation clients, la gestion de plannings et l'organisation administrative, constitueront un atout pour les diverses composantes du poste.



Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont permis de progresser dans toutes les fonctions assurées et dans les responsabilités liées.



Intégrer votre entreprise, serait pour moi l'opportunité de continuer une carrière en adéquation avec mes souhaits d’évolution professionnelle.



J’ai également assuré des fonctions de manager, en animant une équipe de 6 personnes dans le secteur pneumatique, révisions.



Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements me concernant.



Mes compétences :

Commerciale

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Discrète et Active

Dynamique serieuse

Persévérante et responsable

Microsoft Word

Microsoft Excel

Analyse des besoins

Microsoft Outlook

Rigueur

Relations commerciales

Ecoute