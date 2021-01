Niven MOOTHIEN-PILLAY

I am a fully qualified chartered accountant at the service of French and British entrepreneurs seeking to create or develop their businesses in France. I am familiar with French and UK GAAP as well as IAS. My current position has given me the opportunity to manage a team of four accountants and two assistants.



Je suis un expert comptable diplômé au service des entrepreneurs Français et Britanniques souhaitant s'installer en France. Je maîtrise les normes comptables françaises et britanniques ainsi que les normes d'audit internationales. Mon poste actuel me permet de gérer une équipe de quatre comptables et de deux assistants comptables.



Mes compétences :

Conseil

Fiscalité

Audit

Expertise comptable

Commissariat aux comptes

Encadrement

Gestion

Comptabilité

Management

Informatique

Contrôle de gestion