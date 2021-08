Njaka RABENALY

Mon objectif professionnel actuel est de devenir directrice de projet ou action culturelle et artistique afin de m'épanouir dans un domaine où mes compétences puissent s'exprimer librement.

Mes diplômes en musique théorie et pratique, ainsi que mes expériences professionnels au sein de l'association Mini futé dont j'ai pu développer plusieurs connaissances dans le domaine culturel, sportif et artistique notamment en gestion de projet,recrutement et formation des animateurs, rédaction bilan financier et compte rendu des activités, organisation d’événements,enseignement et éveil musical, etc... sera un atout incontestable pour me permettre de cultiver encore plus mes ambitions au profit d'un établissement qui n'en trouvera que réussite.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Devis

Jardinage

Animation d'équipe

Animation de réunions

Animation de formations

Secrétariat

Gestion associative

Association loi 1901

Gestion de projet

Blogging

Amadeus CRS