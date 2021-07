Noelle GRIMSINGER

En formation dans les domaines de la gestion et du management à l'ECM.



Ces domaines m'attirent pour leurs côtés rigoureux et relationnels.

Le management est indispensable pour permettre aux membres d'une équipe d'être correctement guidés et de ne pas avancer dans l'inconnu.

La gestion permet de coordonner et de contrôler des actions et par la suite à analyser et comparer les résultats afin de prendre des décisions en donnant des directives managériales.



De nature organisée, à l'écoute et autonome, j'aime réaliser des projets et les mener à bien.



La danse, le patinage ainsi que les nombreux sports pratiqués depuis toute petite m'ont permis de m'exprimer, de prendre confiance en moi et d'obtenir une certaine rigueur.



De plus, j'ai décidé de m'engager dans la vie étudiante de l'école en étant trésorière et membre active du BDE (Bureau Des Étudiants).