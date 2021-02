Noemí CORTIZAS

Portfolio: http://designerd.myportfolio.com/



J’ai un profil transversal et expérimenté mélangeant la créativité d’un designer à la pensée logique d’un ingénieur. Pendant

des années, j’ai acquis les compètences et connaissances pour créer des produits depuis, le concept jusqu’à lalivraison, pour plusieurs industries topnotch.



Le design est ma passion et ma vocation. Pour moi, ce n’est pas seulement un travail mais aussi un domaine où je m’épanouis.

Je pense que le bon design est le mariage parfait entre l’art et la sciènce dans toutes ses expressions.



en·gin·art·ist



/’enjənärtist/

noun

1. an artist who displays an aptitude for technical problem solving, often relying on an unexpected use of technology to create art.

2. a professional engineer who demonstrates an artistic ability. Engineer with Aesthetics and technic abilities



Mes compétences :

Visual basic

Altair Hyperworks

Human oriented product design

Rhino3d

Google Sketchup

SolidWorks

CAO

Modélisation 3D

Vray

JavaScript

Responsive Design

HTML 5

CSS 3

Keyshot

Design produit

Adobe After Effects