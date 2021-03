Mes compétences :

Gestion et conduite de projets

Droit de l'environnement

Droit des collectivités territoriales

Collecte d'information

Analyse et synthèse

Animation de réunions

Rédaction de rapports et dossiers

Concertation d'acteurs

Recherche de financements

SIG

Ornithologie

Sensibilisation et vulgarisation