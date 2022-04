Nora EL SEGAY

Pour être diététicienne nutritionniste, j'au dû faire après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, un DUT (Diplôme Universitaire Technologique)Génie biologique, option diététique, d'une durée de 2 ans.

Mes expériences professionnelles, concernant exclusivement la diétéique, avant de travailler au Centre Hospitalier Intercomunal de Créteil, ont été les suivantes:



Juillet/Août 2008 : Stage thérapeutique au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (94)

• Gestion de commande de repas des patients, logiciel WINREST 2006.

• Prise en charge et éducation des patientes en Grossesses Pathologiques.

• Formation en services de pédiatrie, hépato gastro entérologie, médecine interne, ORL, et soins de suite et réadaptation.

• Prise en charge du service de pneumologie pendant trois semaines.

• Réalisation d’enquêtes alimentaires qualitatives et quantitatives.





Avril/Juin 2008: Stage thérapeutique, Institut Robert Merle d’Aubigné, Valenton (94)

• Gestion de commande de repas des patients, logiciel WINREST 32®.

• Suivi diététique des patients et élaboration des régimes de sortie.

• Prise en charge individuelle de quatre patients.

• Mise en pratique du régime diabétique.

• Fonction de diététicienne, en autonomie, pendant une semaine.





Mai 2008: Projet tutoré : « Evaluation de l’état nutritionnel et de la consommation alimentaire des patients hospitalisés au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil », (94)

• Evaluation de l’offre alimentaire hospitalière.

• Détermination des besoins nutritionnels des patients.

• Identification des causes de non consommation.



Juillet 2006: Stage ouvrier en restauration collective, Hôpital Saint-Antoine, Paris 12, (75)



CENTRES D'INTERET PROFESSIONNELS

JAND (Journée Annuelle de Nutrition et de Diététique) et DIETECOM - Années 2008 et 2009.

Membre de l'AFDN et de l'ADDC (Association Des Diététiciens de Créteil).

Lectures (Médecine des maladies métaboliques, Cahiers de nutrition et de diététique, BD Médical Unité Diabète)



Mes compétences :

Autonomie

Capacité d'écoute

Capacité d’écoute

Communication

Conscience professionnelle

Ecoute

Organisation

sens de l'organisation

Sens des responsabilités

Travail d'équipe