Nora MAHIOU

Ingénieure de formation, je me suis orientée sur du management de projets.

Mes expériences acquises en entreprise et en cabinet de conseil, dans un environnement international, m'ont permis de développer les qualités nécessaires à la gestion de projets en prenant en compte le contexte (règlementation, impact économique) et le positionnement produit.

Mon ambition est de mettre à profit ces acquis dans les domaines du management de projets, du conseil en management ou de la conduite au changement.



Mes compétences :

Relationnel