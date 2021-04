Nora NORA SEBAA (SEBAA)

Bonjour je recherche un poste d'assistante administrative dans un environnement de travail dynamique.

Je suis intéressé par un contrat CDD ou CDI ou contrat aidé (travailleur handiapé).

J'aime travailler en équipe, j'ai le goût du challenge, et je suis d'un naturel curieux et technophile.

Après une formation à l'IFOCOP en web marketing je souhaite renforcer et démontrer mes compétences en rédaction web, en gestion de communication interne et externe, en gestion de l'e-réputation, être le modérateur d'un site web.

je suis une valeur ajoutée pour une entreprise car mon expertise et mon implication dans le travail sont un atout.

"m'essayer c'est m'adopter"



Mes compétences :

HERMES PRO

Adaptabilité

Esprit d'équipe

COMMERCE B2B

AMBITION

MAITRISE LOGICIELS BUREAUTIQUES

Esprit d'initiative

Rigueur

LOGICIEL CRISTAL

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Hermes

Navision

Merchandising

Marketing

CMS open source

TRIELLO

MODERATEUR

Réseaux sociaux

Webmarketing

Rédaction web