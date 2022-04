Nora SARHANE ZAKARIYA

De formation ingénieur en informatique, avec plus de 15 ans d'expérience, de consulting et gestion de projet, majoritairement chez des opérateurs de télécommunication. Certifié ITIL V3 et PMP avec une solide expérience en architecture fonctionnelle SI télécom et gestion de projets côté MOA et MOE.

A l écoute d’opportunités et toujours prête à relever de nouveaux challenges, je souhaite aujourd'hui enrichir mes compétences avec des nouvelles expériences dans de nouveaux environnements.



Mes compétences :

Architecte

Architecte fonctionnel

Chef de projet

Management

Médiation

PMP

Telecom