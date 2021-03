Norbert GRANGET

Vous êtes managers, dirigeants, cadres, responsable de projet. Vous cherchez un partenaire de confiance qui sera à votre écoute active, respectera vos valeurs et votre écosystème dans une Haute Qualité Relationnelle pour réussir ce qui est important pour vous :

- relever avec sérénité vos défis professionnels

- exploiter et développer vos forces et talents

- renforcer vos compétences managériales et transversales

- engager vos équipes dans l'amélioration de leurs pratiques professionnelle de manière coopérative



Vous bénéficierez de plus des apports d'une démarche exclusive : le "coaching des interdépendances"®.



Je suis votre Metteur en Mots : Docteur en Sociologie, Coach Professionnel diplômé, administrateur et Délégué régional AURA de la Fédération Nationale des Coachs Professionnels (FFCPro), Formateur Datadock, Superviseur et Facilitateur en Codéveloppement Professionnel, fondateur d'Ecodev-Formation, certifié Everything DISC, spécialisé en Psychologie Cognitive et Comportementale et Psychologie Positive, formé à la Communication Non Violente.



