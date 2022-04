Norbert OLLOU

Titulaire d’une Licence professionnelle en Gestion commerciale, option commerce international à l’école nationale d’économie appliquée et de management(ENEAM), avec trois (03) mois d’expériences professionnelles, je souhaite mettre au service de votre entreprise ma modeste expérience dans le domaine commercial et marketing.

En effet mes trois (03) ans de formations, mes stages académiques au sein de la direction commerciale et du marketing du port autonome de cotonou notamment au service marketing, service de la statistique et des performances ,service du contrôle des opérations commerciales etc…, m’ont permis de développer des capacités dans le domaine commercial et marketing, d’avoir des aptitudes rédactionnelles, de gestion d’équipe et de gestion commerciale que j’aimerais mettre au service de votre entreprise.

De plus, ma bonne connaissance des logiciels courant de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Publisher) et de comptabilité (Perfecto), mon dynamisme, mon ouverture d’esprit ainsi que ma pro activité, sont autant d’atouts qui me permettront d’être efficace et de répondre à vos attentes.

Je suis particulièrement intéressé par cette expérience avec vous car elle me permettra de varier un tant soit peu celles que j’ai acquises déjà, d’élargir mes champs de connaissances et d’approfondir mes compétences issues de ma modeste expérience cumulée





