Norel HAMADATE

Ceux qui me connaissent ou ont eu l’occasion de travailler avec moi soulignent souvent mon dynamisme, mon sens de l’accueil et mes qualités d’organisation. Je serais heureuse de pouvoir les mettre à votre service.

Polyvalente, j’ai une très bonne maîtrise de la langue française et des logiciels bureautiques, notamment de la Suite Office. J’ai également l’habitude de gérer un standard téléphonique, de commander des fournitures en respectant les impératifs budgétaires.

Le respect des délais de travail et de la qualité m'a apporté le sens de la rigueur, de l'analyse et de la perfection.

Je serai heureuse de vous éclaircir moi-même et vous faire part directement de ma motivation.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de la relation client