Manager Transaction Services à Paris chez Oderis Consulting disposant d'un double Master (ESC Grenoble + MSc Finance à Londres) et ayant plus de deux ans d'expérience professionnelle complémentaire dans les domaines de l'audit (8 mois), du M&A (6 mois), du Private Equity (6 mois) et des Financements Structurés (5 mois).



Mes compétences :

Corporate finance

Due Diligence

Fusions acquisitions

Valorisation d'entreprise

Private equity