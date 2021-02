De nature hyperactive et anxieuse, j'ai appris à me calmer et à canaliser mes énergies sur mes projets et réalisations.

Je suis déterminé , passionné et très courageux ce qui fait que je mène tous les projets qui me sont confiés au mieux.

A vous de me faire confiance et d'entrer en contact avec moi pour qu'on puisse mener au mieux vos projets ensembles.





Mes compétences :

Développement web

Tourisme

Marketing relationnel

Gestion de la relation client