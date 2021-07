Noufissa EL ASRI

Je suis Directrice artistique avec 8 ans d'expérience dans le domaine de la Com,Polyvalente, je sais respecter et décliner une charte graphique tout en connaissant les différentes techniques et contraintes du web et de l’édition. Adaptable, j’ai été amené à développer des univers graphiques très divers, pour des projets web spécifiques représentatifs des tendances de ce secteur (sites vitrines, e-commerce). J’aime créer de nouveaux designs au service d’une ergonomie réfléchie et optimisée. Je travaille dans le souci d’une plus grande accessibilité et portabilité des applications. De par mon expérience professionnelle, j’ai pu acquérir de bonnes connaissances dans la réalisation d’interface de sites web, brochures, affiches diverses ou ouvrages d’art.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

QuarkXPress

Microsoft Office

Adobe Flash

Photographie

Adobe Dreamweaver

HTML/ CSS

notepad++