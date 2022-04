Après une expérience de plus de 5 ans en agence de communication et relations publiques, j'ai choisi de reprendre mes études en Relations Internationales afin de pouvoir travailler sur des projets motivants et concrets, en relation avec les organisations internationales.



Je recherche un poste de consultante junior/chargée de mission.



http://www.doyoubuzz.com/magali-nougarede



Mes compétences :

veille stratégique

communication institutionnelle

Analyse

relations publiques