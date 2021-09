Nour-Eddine FATTOUM

Diplômé en 2012 du Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social (DEASS), j'ai travaillé pendant huit ans en tant qu'assistant social et qu'éducateur spécialisé spécialiste de la protection de l'enfance et des violences conjugales et intrafamiliales.

Aujourd'hui, je souhaite me reconvertir professionnellement vers l'informatique, dans le domaine du développement web ou d'application, de la data ou de la cybersécurité.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Apple Mac

Protection de l'enfance

Techniques d'entretien

Dépannage informatique

Politiques sociales

Bureautique

Travail en équipe