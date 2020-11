Avec plus de 10 ans d'expériences professionnelles dans le domaine du numérique, je possède des compétences pointues en informatique.



Ayant le sens de l'organisation et doté d'une grande réactivité, j'apporte des solutions IT adaptées pour accompagner l'entreprise dans ses évolutions.



Voici mes domaines d'intervention :



Développement des systèmes d'information :

Mise en place solutions de mobilité et dématérialisation des serveurs et des données.

Conduite du passage au numérique.



Gestion de projets informatique :

Analyse, organisation, suivi et validation du projet.

Pilotage des intervenants partenaires spécialisés.



Sécurité informatique :

Audit de sécurité - Certified Ethical Hacker (CEH v10).

Définition des stratégies de sécurité.

Installation et administration de la sécurité.

Maintien de l'intégrité des données et des systèmes.

Veille de vulnérabilités.



Administration systèmes et réseaux :

Maintien en condition opérationnelle du parc informatique.

Installation et administration des réseaux TCPIP, de la virtualisation, des serveurs de production, des postes clients et des applications métiers.

Gestion et suivi des équipements informatique.



En savoir plus sur mes compétences :

https://www.nfikry.com/competences/



Cordialement,

Noureddine Fikry